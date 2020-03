PSP usa drones para controlar violações ao Estado de Emergência

A PSP lançou este fim de semana uma operação, a nível nacional, para controlar as violações ao estado de emergência que o Presidente da República decretou, visando a contenção da pandemia de coronavírus que assola o país. Além de fiscalizações de trânsito em todo o país, a Polícia está a usar drones, sempre que necessário, para assim ter uma melhor perceção do terreno.

A operação ‘Covid-19’ está a decorrer em todas as áreas onde a PSP é responsável pelo patrulhamento. Além de trabalhar com a lista de infetados pelo vírus, facultada pela Direção-Geral de Saúde, a PSP está atenta ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, com ordens para punir os proprietários e clientes de todos os espaços que têm o funcionamento proibido por ordem governamental.

Para uma ação mais eficaz, a PSP está assim a usar drones. A utilização destas aeronaves é decidida a nível de cada comando de Polícia, sendo as mesmas facultadas para intervenções em várias zonas do país.