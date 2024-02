Pulseira eletrónica para homem de 73 suspeito de violência doméstica contra a mulher em Pinhel

Um homem de 73 anos ficou com pulseira eletrónica após ter sido detido no concelho de Pinhel, distrito da Guarda, por suspeita de violência doméstica sobre a companheira de 83 anos, revelou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR da Guarda explica que o homem foi detido na quarta-feira, no âmbito de uma investigação por violência doméstica realizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

No decorrer da ação "foi possível apurar que a suspeito exercia de forma continuada violência física e coação psicológica contra a vítima, sua companheira de 83 anos", explica a fonte.

O suspeito foi presente na quinta-feira ao Tribunal Judicial de Pinhel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação, "com a proibição de frequentar as proximidades da residência (atual ou futura) da vítima, nem nela permanecer, proibição de contactos com a vítima, e a proibição de se aproximar, por qualquer meio, a uma distância inferior a 250 metros". As medidas serão controladas por pulseira eletrónica.

No comunicado, a GNR salienta que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.