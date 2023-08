Pulseira eletrónica para suspeito de maus-tratos na Meda

Um homem de 51 anos detido na quinta-feira na Meda, por suspeita de violência doméstica, ficou proibido de contactar e de se aproximar da vítima, sendo controlado por pulseira eletrónica.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR da Guarda esclarece que a detenção foi feita através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de um inquérito de violência doméstica.

"Os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a sua companheira de 47 anos" e no seguimento da ação "foi dado cumprimento a um mandado de detenção", refere a informação.

O detido foi presente no mesmo dia a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, onde lhe foi aplicada a medida de coação.

Foi determinada "a proibição de contactos e de se aproximar da vítima num raio de 250 metros, controlado por pulseira eletrónica, sendo o mesmo obrigado a sair da residência do casal", lê-se no comunicado.