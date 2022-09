A APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoiou, em 2021, 1594 idosos vítimas de 2814 crimes, foiesta quinta-feira anunciado. É uma média de quatro pessoas por dia.Em quase 30% dos casos, filhos agrediram os pais. Em 3% os netos bateram nos avós. E em 20% a violência foi entre cônjuges.A APAV considera idosas as pessoas com mais de 65 anos. E a faixa etária com mais vítimas foi entre os 70 e os 74 anos. Houve, no entanto, 98 vítimas com mais de 90 anos.