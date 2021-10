Mais de oito mil idosos vítimas de crimes em sete anos

Entre 2013 e 2020, a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) registou 10 307 processos de ajuda a idosos, em que 8458 foram vítimas de crime e violência. O ano de 2020 foi aquele com mais casos: 1814.De acordo com um relatório divulgado esta sexta-feira, 79,9% dos casos foram crimes de violência doméstica. Mais de seis mil dos 8458 idosos vítimas de crime foram mulheres.A maioria dos 8730 agressores registados entre 2013 e 2020 são homens e 36,7% atacaram os próprios pais. Em 73,3% dos casos a vitimação foi continuada, havendo casos em que as vítimas sofreram durante mais de 40 anos. Apenas 35% fez queixa às autoridades.