Quatro cães envenenados em Vila Verde e recompensa de 150 euros por informações

Um seguidor da Associação para a Defesa dos Animais e Ambiente de Vila Verde (ADAAVV) oferece 150 euros a quem avançar com informações credíveis que ajudem a identificar o responsável pelo envenenamento de quatro cães, em Escariz São Mamede, Vila Verde.Nas redes sociais, a associação denuncia o "ato de crueldade e desprezo pela vida animal". Numa publicação feita esta quarta-feira, considera que "é chocante e repugnante ver que quatro cães foram envenenados, entre eles uma cadela grávida e dois cães com chip de identificação". Exige ainda "que as autoridades ajam imediatamente, investiguem profundamente e responsabilizem os autores por essa atrocidade" e afirma que "o envenenamento cruel desses cães é um alerta de que a violência contra os animais não pode ser tolerada".