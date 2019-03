Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro colegas dos instruendos mortos nos Comandos investigados por declarações falsas

Em tribunal, os soldados alegaram não se lembrar do que tinham dito e não relataram os eventos da mesma maneira que o tinham feito na fase de inquérito.

13:27

Quatro instruendos que participaram no curso 127 dos Comandos, durante o qual morreram Hugo Abreu e Dylan da Silva, estão a ser investigados por declarações falsas proferidas em tribunal.



Três destes elementos integravam o grupo de Hugo, o jovem que morreu no dia 4 de setembro de 2016, durante a realização da Prova Zero, no Campo de Tiro de Alcochete. O outro soldado fazia parte do pelotão de Dylan, internado nesse mesmo dia e que morreu uma semana depois no Hospital Curry Cabral.



Segundo o Público, o procurador José Niza e a magistrada que o substituiu, Isabel Lima, pediram a abertura de inquéritos-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Os quatro instruendos foram determinantes para sustentar a acusação, ao relatarem episódios decorridos no primeiro dia da instrução. Em tribunal, os soldados – que continuam militares, mas não nos Comandos - alegaram não se lembrar do que tinham dito e não relataram os eventos da mesma maneira que o tinham feito na fase de inquérito.



Um outro elemento também na mira do Ministério Público, negou recentemente em tribunal, avança o mesmo jornal, ter dito na fase de inquérito que desistira de ser Comando por "não se sentir seguro em fazer o curso, em que os instrutores demonstram não zelar ela vida dos seus instruendos".



Recorde-se que, recentemente, foi noticiado que um ex-comandante do Regimento dos Comandos foi constituído arguido por falsificação de provas. O coronel Filipe Carvalho Dores Moreira, , que liderava o Regimento de Comandos quando os dois instruendos Hugo Abreu e Dylan da Silva morreram, já estava a ser investigado por dois crimes no mesmo inquérito: insubordinação por desobediência e abuso de autoridade por prisão ilegal.



Dores Moreira terá falsificado um Guião da Prova Zero que o coronel entregou à investigação (relativa às mortes) dirigida pela procuradora Cândida Vilar, com a colaboração da Polícia Judiciária Militar.