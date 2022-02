Quatro detidos em operação contra tráfico no norte do País

Um empregado fabril, um estudante, um ajudante de serralheiro e um desempregado, com idades entre os 20 e os 31 anos, foram detidos pela PSP durante uma operação de combate ao tráfico de droga, que decorreu nas cidades do Porto, de Vila do Conde e de Santo Tirso. Os quatro suspeitos tinham um total de 156 doses de haxixe, liamba e anfetaminas.









As fiscalizações foram realizadas durante o fim de semana em locais conotados com o tráfico das três cidades. Os quatro traficantes foram presentes a um juiz para aplicação das medidas de coação.