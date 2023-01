Um carro que seguia em contramão, na noite desta sexta-feira, na A8, colidiu contra outro ao quilómetro 71.1, no Bombarral. Do acidente resultaram quatro feridos.O alerta foi dado às 22h09.As vítimas que seguiam nos veículos apresentaram ferimentos ligeiros e optaram por não seguir para o hospital.No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Bombarral e Cadaval, a GNR e a concessionária Brisa.