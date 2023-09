Quatro homens, com idades entre os 26 e 38 anos, ficaram feridos – um em estado grave - no despiste do jipe em que seguiam, na EN230, em Travassô, Águeda.



O alerta foi dado às 17h33. No socorro estiveram os Bombeiros de Águeda e o INEM.





Depois de estabilizadas, as vítimas foram transportadas para o hospital.A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.