Três feridos é o resultado de um aparatoso despiste, na rua do Rio Ferreira, em S. Pedro da Cova, Gondomar. O alerta foi dado às 17h59.No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros de S. Pedro da Cova.As vítimas depois de estabilizadas foram transportadas para o hospital de Santo António, no Porto.As causas do acidente são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.