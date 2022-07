Três feridos é o resultado do despiste de um carro, seguido de colisão contra um poste, esta tarde de sexta-feira, na Avenida José Joaquim Ferreira, na EN101, em Melres, Gondomar.



O alerta foi dado às 18h00. No local estão os Bombeiros de Melres.





As vítimas, com ferimentos considerados ligeiros, foram transportadas para o hospital.As causas do despiste são ainda desconhecidas.