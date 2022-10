Quatro feridos é o resultado de uma aparatosa colisão entre três carros, esta noite de quinta-feira, em Termas de S. Vicente, Penafiel.



O alerta foi dado às 20h21. No socorro às vítimas estão os Bombeiros de Entre-os-Rios.





As causas do acidente são ainda desconhecidas. A GNR está no local a investigar.