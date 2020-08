Quatro feridos em despistes no Grande Porto

Quatro despistes provocaram outros tantos feridos, esta terça-feira de manhã, na área metropolitana do Porto.No Marco de Canaveses, um camião que transportava betão tombou, às 12h50, na avenida dos Bombeiros Voluntários, deixando a matéria na via e o condutor com ferimentos ligeiros. Horas antes, outro homem ficou ferido num despiste de carro, na avenida Futebol Clube do Porto.Uma mulher ficou também ferida num despiste de carro, na zona industrial de Lordelo, Paredes. Outro despiste, em Eja, Penafiel, causou outra vítima ligeira, socorrida pelos Bombeiros de Entre-os-Rios.