Um morto e quatro feridos graves em incêndio no Hospital São João, no Porto

Uma pessoa morreu e pelo menos quatro ficaram feridas com gravidade num incêndio no Serviço de Pneumologia do Hospital de São João, no Porto.



Cinco profissionais também foram afetados pelo fogo e estão a receber apoio no serviço de urgência.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 17h40 e ainda não são conhecidos todos os detalhes. Segundo comunicado do hospital, "pelas 19h00, o incêndio foi dado como extinto, continuando neste momento em manobras de rescaldo. As causas do incêndio estão a ser apuradas e será aberto um processo de averiguações interno".

Decorrem ainda operações para despistar se há ou não mais vítimas.



Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto adiantou que os pacientes que se encontravam no serviço de Pneumologia estão a ser retirados do local.