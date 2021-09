Quatro homens detidos por furto de catalisadores em Gaia

Quatro homens, dos 23 aos 44 anos, todos familiares entre si, foram detidos, esta manhã de quinta-feira, pela GNR de Arcozelo por furto de catalisadores. O grupo foi intercetado, pela patrulha, na avenida da Liberdade, em S. Felix Marinha, Gaia. Todos os detidos são oriundos de S. Pedro da Cova, Areias e Gondomar.Os roubos foram cometidos na Granja e na Aguda. Os homens usavam um macaco para levantar as viaturas. Um dos elementos colocava-se sob o motor e, usando uma máquina rebarbadora, conseguia furtar o catalisador da viatura.Foram apreendidos dois catalisadores, que tinham sido furtados, uma máquina rebarbadora e um carro. Os proprietários dos catalisadores já foram identificados.Os detidos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal no Tribunal do Porto para serem ouvidos em sede de primeiro interrogatório judicial. No final, serão conhecidas as medidas de coação.