Quatro mulheres detidas por furtos em estabelecimentos comerciais em Loulé

Quatro mulheres, entre os 18 e os 51 anos, foram detidas esta quarta-feira por furto em estabelecimentos comerciais, em Loulé, segundo comunicado divulgado pela GNR.O alerta foi dado por vários estabelecimentos, dando conta de que as suspeitas ainda se encontravam nessas instalações. A GNR deslocou-se ao local e após localização e abordagem às suspeitas, as mesmas admitiram ter subtraído diversos artigos de diferentes lojas.Após o visionamento das imagens de videovigilância, foi possível verificar que as suspeitas tinham atuado de forma organizada de modo a conseguirem sair do interior dos estabelecimentos com diversos artigos sem efetuar qualquer pagamento.

Foi possível apurar ainda que se tinham deslocado várias vezes ao parque de estacionamento com o intuito de ocultarem objetos na bagageira de um veículo, que também foi alvo de busca, tendo sido encontrados diversos artigos furtados que foram então apreendidos, bem como a viatura.

Todos os artigos foram posteriormente devolvidos aos respetivos estabelecimentos comerciais.

As detidas foram constituídas arguidas e serão presentes ao Tribunal Judicial de Loulé para aplicação das medidas de coação.