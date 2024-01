Quatro pescadores resgatados após naufrágio no mar em Caminha

Quatro pescadores foram resgatados do mar, durante esta madrugada, após a embarcação de pesca em que seguiam ter naufragado ao largo de Vila Praia de Âncora.A Polícia Marítima foi alertada pelas 03h30 e uma hora depois os quatro ocupantes da embarcação "Castro" foram salvos por elementos de outro barco de pesca que participava nas buscas.Um dos pescadores foi transportado ao Hospital de Viana do Castelo em hipotermia, os restantes não necessitaram de cuidados hospitalares.Foi um familiar do mestre da embarcação "Castro" que deu o alerta às autoridades, por não conseguir contactar com o barco de pesca.Os meios da Marinha fizeram deslocar várias embarcações para Vila Praia de Âncora e já pelas 04h40 uma das embarcações empenhadas nas buscas localizou o barco virado, com os quatro pescadores a salvo em cima da embarcação.Os pescadores foram desembarcados no Portinho de Vila Praia de Âncora pelas 05h20.