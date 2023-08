Quatro pessoas foram esfaqueadas nas últimas 48 horas, na zona de Camarate, em Loures.Na madrugada de domingo, por volta da 0h30, três homens com idades compreendidas entre os 20 e os 62 anos foram encaminhados para o Beatriz Ângelo com marcas de esfaqueamento. Já esta segunda-feira, um jovem com cerca de 20 anos ficou com ferimentos ligeiros, depois de uma agressão de uma arma branca.