Homem esfaqueado em Camarate em estado grave

Dois jovens de etnia cigana foram agredidos, este domingo, em Camarate.As vítimas com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos ter-se-ão deslocado ao quartel dos bombeiros a pedir socorro, mas remeteram-se ao silêncio sobre os autores das agressões.O alerta foi dado às 23h00.Segundo o Comandante dos Bombeiros de Camarate, Luís Martins, a jovem apresentava ferimentos ligeiros, tendo sido transportada para o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, já o rapaz foi transportado em estado grave para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, após ter sido golpeado na cabeça e junto ao toráx. A vítima encontra-se com um prognóstico reservado.Ao que oapurou, nos últimos dias, as vítimas têm pedido socorro no quartel dos bombeiros, mas remetem-se ao silêncio quando são questionados sobre as causas do incidente.A PSP esteve no local e as autoridades estão a investigar as causas do incidente.