Quatro pessoas resgatadas em embarcação partida ao largo de Peniche

Quatro pessoas que estavam numa embarcação de recreio ao largo de Peniche, partida e a meter água, foram resgatadas em segurança e sem danos físicos, informou este domingo a Autoridade Marítima Nacional.

A informação foi divulgada este domingo mas diz respeito a um resgate no sábado, quando o comando da Polícia Marítima de Peniche recebeu o alerta dos tripulantes da embarcação, dois adultos e dois menores, que estavam a 3,7 quilómetros a sul de Peniche.

Foi então informado o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC-Lisboa), que ativou a Estação Salva-vidas de Peniche que se deslocou para o local, tendo recolhido as quatro pessoas poucos minutos depois, e rebocado a embarcação, diz a Autoridade Marítima num comunicado na sua página na Internet.

No cais do porto de Peniche aguardavam duas ambulâncias e uma viatura do INEM mas não foi necessária qualquer assistência médica, diz também a Autoridade Marítima Nacional.