Quatro polícias feridos em agressões

Pelo menos quatro agentes da PSP ficaram feridos, este sábado, em intervenções. O primeiro caso deu-se, pelas 02h30 em Marrazes, Leiria. Um agente de investigação criminal estava no carro quando foi agredido com uma garrafa de vidro. Sofreu um corte no lábio superior e foi para o hospital. O agressor, de 33 anos, foi detido.









Pelas 03h30, um ajuntamento de 100 pessoas junto ao Mercado da Ribeira (Lisboa) resultou em ferimentos em dois polícias que tentaram dispersar a multidão. Um deslocou um ombro e outro feriu-se na mão direita, sendo ambos hospitalizados, e duas pessoas foram detidas.