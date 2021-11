Um helicóptero da Força Aérea resgatou, na noite de sábado, numa missão coordenada pela Marinha, um espanhol e três marroquinos que se encontravam à deriva numa lancha rápida a cerca de 46 km do cabo de S. Vicente, no Algarve. Foram os próprios a dar o alerta.O CM sabe que a presença de uma lancha daquelas características (5 metros e a motor) numa zona onde diariamente passam centenas de navios, leva as autoridades a acreditar que estariam a cometer um ilícito quando ficaram sem motor.