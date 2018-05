Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda mortal na Linha de Cascais corta circulação de comboios

Homem foi trucidado na estação de Carcavelos. Tráfego este interrompido por mais de uma hora.

18:08

Um homem com cerca de 65 anos morreu esta quinta-feira na estação de comboios da CP em Carcavelos, ao ser trucidado por um comboio. A vítima caiu à linha por volta das 16h25 e foi atingida por uma composição em movimentos. Acabou por morrer no local.



O acidente aconteceu no sentido Cascais - Lisboa, mas a circulação de comboios esteve cortada nos dois sentidos até perto das 17h30, para se proceder a averiguações e à remoção do cadáver.



Estiveram no local os bombeiros de Carcavelos e de São Domingos de Rana, a VMER de Cascais e elementos da PSP.