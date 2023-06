Quinze funcionários das bagagens do aeroporto de Lisboa presos por tráfico em ano e meio

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), prendeu 15 funcionários de empresas que gerem bagagens no Aeroporto de Lisboa, entre as quais a Groundforce, por suspeitas de tráfico internacional de droga.As detenções ocorreram no último ano e meio, em cinco inquéritos diferentes. Oito suspeitos ficaram na cadeia. A última investigação, batizada ‘Limpeza Profunda IV’, levou à detenção de 3 portugueses e um cabo-verdiano, entre os 25 e os 44 anos, todos da Groundforce.Os suspeitos foram apanhados a retirar bagagens contendo 30 quilos de cocaína, do porão de um voo do Brasil. A UNCTE apreendeu ainda dinheiro, 5 carros, telemóveis e documentação. Os suspeitos são presentes a tribunal esta quinta-feira.