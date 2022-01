Radar caça português a 246 km/h numa autoestrada espanhola

Um português, de 24 anos, foi detido em Espanha depois de ser apanhado a 246 km/h na A50, entre Ávila e Salamanca. De acordo com a Guardia Civil, o condutor foi detetado em excesso de velocidade por um radar pelas 18h42 de domingo e apanhado por operacionais vários quilómetros depois.O carro – um Audi A7 com mais de 300 cavalos cujo preço chega a ultrapassar os 60 mil euros – foi logo apreendido e o condutor detido para ser presente a tribunal por um crime contra a segurança rodoviária por circular acima do dobro da velocidade permitida naquele troço da A50, uma autoestrada com longas retas. Aliás, na mesma zona, mas em setembro, um francês que viajava em direção a Portugal num Porsche 911 Turbo foi caçado a 295 km/h.