Um condutor de Portalegre foi multado duas vezes pelo mesmo radar, com a diferença de um segundo. A situação aconteceu na EN119, em Foros de Almada, Benavente, em setembro, 21 dias após a instalação do radar que integra o lote dos 37 novos da rede Sincro.



No troço em causa não é permitido circular a mais de 50 km/h, mas o radar está instalado apenas metros após uma placa de 70 km/h, o que leva muitos a clamarem "armadilha" e estarem a contestar as coimas.









