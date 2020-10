As ações de fiscalização decorreram entre os dias 13 e 19, nas cidades do Porto, Braga, Leiria, Santarém e Lisboa.



Numa semana, mais de 20 mil condutores foram apanhados em excesso de velocidade nas estradas nacionais, no âmbito da campanha ‘Viajar sem pressa’, foi esta terça-feira revelado.As ações de fiscalização decorreram entre os dias 13 e 19, nas cidades do Porto, Braga, Leiria, Santarém e Lisboa.

A campanha conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, PSP e GNR procurou alertar os condutores para os riscos do excesso de velocidade, enquanto causa de “um terço dos acidentes mortais”.



Registaram-se, no mesmo período, 2 144 acidentes rodoviários, do qual resultam nove vítimas mortais, 30 feridos graves e 586 feridos ligeiros.