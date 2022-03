O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP) pediu uma reunião urgente com o comandante do Comando da PSP de Setúbal, onde apresentou o que considera ser um cenário negro e preocupante em que os agentes ali colocados trabalham. Um dos exemplos é o de haver patrulheiros a trabalhar com rádios partidos e colados com fita adesiva e elásticos.