Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raposa que "invadiu" escola em Penafiel já regressou ao habitat natural

Militares da GNR fizeram uma avaliação ao animal que não apresentava qualquer ferimento.

18:27

Uma raposa esteve confinada num jardim interior do Centro Escolar do Douro, em Rio Mau, Penafiel, e alegrou as crianças da escola, tendo posteriormente sido devolvida ao habitat natural pela GNR.



Segundo pode ler-se no site oficial da GNR, o caso remonta à passada sexta-feira, tendo sido feita uma denúncia depois de uma funcionária e a coordenadora da escola terem reparado que o animal estava no interior do estabelecimento.



Depois de chegarem ao local, os militares da GNR fizeram uma avaliação à raposa-vermelha "Vulpes-vulpes" que não apresentava qualquer ferimento.



O animal foi restituído ao seu habitat natural, na Serra da Boneca, também em Penafiel.