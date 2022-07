Reaberta circulação no IC2 entre Leiria e Pombal. IC8 cortado

O trânsito no Itinerário Complementar (IC) 2, que foi esta quarta-feira cortado entre Matos da Ranha, no concelho de Pombal, e Boa Vista norte, em Leiria, devido a um incêndio, já foi reaberto, disse fonte da GNR.

"O trânsito foi reaberto no IC2. Na Autoestrada 1, ao quilómetro 135, no concelho de Leiria, a visibilidade é bastante reduzida, mas há condições para transitar em segurança", afirmou à agência Lusa, pelas 16h35, o capitão Rui Costa, do Comando Territorial de Leiria da GNR.

Quanto ao IC8, que está cortado entre Ramalhais, no concelho de Pombal, e Ansião, no distrito de Leiria, devido aos incêndios, não havia àquela hora previsão para reabertura.