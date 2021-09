Reaberta estrada entre Nordeste e Água Retorta após limpezas pelo mau tempo nos Açores

A estrada que liga o concelho do Nordeste à freguesia de Água Retorta, no município da Povoação, já foi reaberta após operações de limpeza motivadas pelo mau tempo, anunciou esta terça-feira o Governo dos Açores.

Em nota de imprensa, a Secretaria das Obras Públicas e Comunicações revela que aquela estrada regional "já se encontra reaberta, após as operações de desobstrução e limpeza" na sequência da forte chuva que caíram na zona na segunda-feira.

"No local, estiveram a trabalhar nas derrocadas, desobstrução e limpeza de vias, cerca de 20 homens, um conjunto industrial, uma giratória e dois camiões", lê-se no comunicado.

O executivo açoriano lembra que o encerramento temporário da via foi motivado pelas "condições atmosféricas muito adversas".

Hoje, fonte da Proteção Civil avançou que cinco casas das freguesias açorianas de Mosteiros e Sete Cidades, na ilha de São Miguel, ficaram sem condições de habitabilidade, na sequência da forte chuva.

Na segunda-feira, o secretário do Ambiente e Alterações Climáticas do Governo dos Açores, Alonso Miguel, avançou que os trabalhos de limpeza na freguesia de Mosteiros, na sequência do mau tempo, vão decorrer até ao final da semana.

A Proteção Civil dos Açores registou na segunda-feira várias ocorrências devido à chuva forte na ilha de São Miguel, nomeadamente "inundações de habitações, vias obstruídas e arrastamentos de viaturas", sem registo de danos pessoais.