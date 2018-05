Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reação alérgica leva quinze crianças ao hospital

Caso ocorreu à hora de almoço com alunos de uma escola primária de Elvas.

14.05.18

Quinze crianças entre os seis e os 11 anos foram hospitalizadas, esta segunda-feira, após terem sofrido uma reação alérgica. O caso ocorreu com alunos da Escola Primária de Alcáçovas, no centro de Elvas, que se queixavam de fortes comichões nos membros superiores e nos ombros, pela hora de almoço.



As crianças afetadas frequentam os quatro anos de escolaridade do estabelecimento. Foram encaminhadas para o hospital onde realizaram exames para determinar a causa das alergias.



De acordo com o delegado de saúde pública de Elvas, José Martins, as crianças que deram entrada no hospital apresentavam "uma ligeira urticária nos braços, com algumas manchas muito pequenas", tendo já tido alta hospitalar.



A hipótese de ser uma reação alimentar estará fora de questão, uma vez que os alunos ainda não tinham almoçado quando as queixas se iniciaram.



As operações de socorro mobilizaram 10 operacionais e cinco veículos dos bombeiros, além da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Elvas.