Um camião que circulava na Rua Mouzinho da Silveira, no Porto, deixou cair o reboque carregado de terra na via, esta quinta-feira de manhã.

Na origem do acidente terá estado o desengate da carga do camião.

O incidente provocou um ferido leve.

Apesar do estreitamento da via, o trânsito circula com normalidade.

Na ocorrência estiveram envolvidos os Bombeiros Sapadores do Porto, a PSP e a Polícia Municipal.

O alerta foi dado às 10h00.