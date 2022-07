Uma reclusa transexual - que já alterou o género do masculino para o feminino mas mantém o pénis - foi apanhada a fazer sexo com uma colega de prisão, numa casa de banho da cadeia de Santa Cruz do Bispo, no distrito do Porto. A situação foi confirmada ao CM pelo Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP), que acrescenta que ‘Raquel’, como é conhecida, foi castigada com colocação em cela de separação.









Ver comentários