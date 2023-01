Recluso apanhado com 41 telemóveis na cadeia de Alcoentre

Um recluso da cadeia de Alcoentre, no concelho da Azambuja, foi apanhado este domingo de madrugada com 41 telemóveis, material informático, discos de memória e um comando de uma ‘box’.



Segundo o CM apurou, tratava-se de uma ‘encomenda’ atirada do exterior que tinha até uma lista das alas onde seria distribuídos. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais explica que “os telemóveis e acessórios foram aprendidos quando um recluso os procurava recolher” e que “foi aberto um processo de averiguações”.