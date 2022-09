Recluso com ferimentos graves em orelha após ser atacado à dentada na prisão de Braga

Não são conhecidas as causas da discussão entre dois reclusos do estabelecimento prisional de Braga. Os dois homens acabaram por se ferirem mutuamente na sequência da rixa.Não fosse a intervenção dos guardas prisionais e as consequências poderiam ter sido ainda mais trágicas.Um dos reclusos sofreu ferimentos profundos numa orelha depois de ter sido atacado à dentada.Os dois homens sofreram, ainda, arranhões em várias partes do corpo.Dadas as circunstâncias decorrentes da reclusão das vítimas, depois de assistidas no posto médico do estabelecimento prisional de Braga, foram levadas para o hospital de Braga, acompanhadas, no interior da ambulância, por um guarda prisional.O percurso entre a cadeia e o hospital foi ainda acompanhado por uma patrulha.