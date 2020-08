Recluso fica queimado após fogo em colchão

Um recluso de 67 anos sofreu queimaduras graves, esta quarta-feira de manhã, na cela que ocupa no Estabelecimento Prisional de Silves. Segundo oapurou, o homem sofreu queimaduras de 2º e 3º graus em diversas partes do corpo, nomeadamente na cabeça, rosto e membros superiores.O alerta foi dado pelas 09h48, altura em que o colchão onde o recluso se encontrava deitado começou a arder. Segundo confirmou aouma fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o recluso "queimou o colchão da sua cela", tendo o foco de incêndio sido "imediatamente detetado e extinto com os meios próprios do estabelecimento prisional".Foram acionados elementos dos Bombeiros Voluntários de Silves (BVS), que acorreram imediatamente ao local, bem como uma equipa do INEM, tendo prestado socorro à vítima, que sofrerá de problemas do foro psíquico. Os operacionais, segundo explicou aoo comandante dos Bombeiros de Silves, António Nunes, "procederam à ventilação do espaço, que se encontrava cheio de fumo".Nessa altura, já não havia chamas. Segundo a mesma fonte dos Serviços Prisionais, o recluso, que se encontra consciente e colaborante, "foi assistido, no momento, pelos serviços de enfermagem do estabelecimento prisional e pelo INEM". O recluso sofreu ferimentos considerados graves e depois de estabilizado foi transportado para o Hospital de Portimão, onde recebeu assistência médica e está a recuperar.