Despiste seguido de capotamento deixa jovem de 26 anos ferida em Silves

Uma mulher de 26 anos ficou ferida quando a viatura ligeira em que circulava se despistou e capotou, durante a madrugada deste domingo, na zona de Pera, no concelho de Silves.Segundo oapurou, o acidente ocorreu cerca das 04h50. A vítima, que sofreu ferimentos que foram considerados ligeiros pelos meios de socorro, foi assistida por elementos dos Bombeiros Voluntários de Silves e de Albufeira e ainda pelo INEM.A GNR também foi alertada e registou o acidente. Estiveram no local onze operacionais e quatro veículos.A vítima foi assistida no local e transportada para o hospital de Portimão.