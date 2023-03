Um recluso da cadeia de Leiria-Jovens foi condenado a um ano e dois meses de prisão efetiva, pelo crime de corrupção ativa, na forma tentada, contra um guarda do mesmo estabelecimento prisional.Ao que oapurou, o preso abordou o guarda, aliciando-o com dinheiro para facilitar a entrada de droga e de outros ilícitos na cadeia. Em vez de aceitar, este participou criminalmente do corruptor, que foi acusado e condenado. Se transitar em julgado, a pena agora decretada será junta à que o recluso já cumpre.