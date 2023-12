O recluso da cadeia de Faro que foi agredido e sodomizado por outros presos no interior de uma cela está internado no Hospital de Faro. Segundo oapurou, a vítima, de 29 anos, foi encontrada inconsciente no chão, junto de paus e outros objetos, indiciando ter sido sujeita a sevícias sexuais.O recluso tinha sido transferido da cadeia de Olhão para Faro, após ter sido detido no início do mês de novembro. Na altura, tentou matar a ex-companheira com uma faca após a mesma se ter recusado a manter relações sexuais com este. No momento da agressão, estavam apenas dois guardas prisionais de serviço.