Reclusos da Ala B recebem visitas cinco dias após motim em Lisboa

Apesar de a greve dos guardas se prolongar até janeiro, não houve incidentes.

Por J.C.R. | 10:12

Cinco dias depois do motim na Ala B da cadeia de Lisboa, os reclusos voltaram este domingo a receber visitas. Apesar de a greve dos guardas se prolongar até janeiro, não houve incidentes.



A semana ficou marcada por vários episódios de violência entre reclusos.



Na cadeia do Linhó, Sintra, três homens foram assistidos no hospital devido a ferimentos infligidos por colegas.



Fontes da Guarda Prisional adiantam que são resultado da greve – que impede visitas.



A direção-geral das cadeias admite as ocorrências mas garante que são casos pontuais.