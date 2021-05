Recurso do MP no caso Pedrógão foi admitido mas sobe à Relação no fim do julgamento

A presidente do tribunal coletivo que está a julgar o processo sobre as responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande admitiu esta segunda-feira o recurso do Ministério Público (MP), mas este sobe ao Tribunal da Relação de Coimbra após o julgamento.

"Por a decisão ser recorrível, o recurso ser tempestivo e a recorrente ter legitimidade, admito o recurso interposto" pela magistrada do Ministério Público, lê-se no despacho da juíza-presidente, Maria Clara Santos, a que a agência Lusa teve acesso.

O MP pedia para este recurso ser admitido com efeito suspensivo, o que determinaria que o julgamento não se iniciasse.



A primeira pessoa a falar na audiência foi a procuradora do Ministério Público que chamou à falta de limpeza das faixas de combustível "perigo silencioso".



O advogado Ricardo Sá Fernandes começou por se referir às condições em que a audiência estava a decorrer e a lamentar que o Tribunal Coletivo não tenha levado os trabalhos para as instalações da Exposalão da Batalha.