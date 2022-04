Rede de tráfico de droga desmantelada no Algarve e no Alentejo

O negócio de venda de droga tinha base numa casa em Quarteira, no concelho de Loulé, mas já contava com clientes no Algarve e no Alentejo. O grupo começou a ser investigado há oito meses pela GNR de Loulé, que agora deteve seis homens e uma mulher, com idades entre os 24 e os 41 anos. Um dos detidos é de nacionalidade inglesa e os restantes são portugueses.





CM o tenente Diogo Silvestre, da GNR de Loulé, “a rede já tinha um nível de organização acima da média, sendo os seus elementos responsáveis por tarefas distintas”. Além disso, operava “em larga escala”. Os militares apreenderam cerca de 15 mil doses de vários tipos de drogas, sobretudo cocaína (6115 doses) e haxixe (9659 doses).



Foram ainda apreendidas armas de fogo, facas, munições, cerca de 40 mil euros em dinheiro e cinco carros de alta cilindrada. Os detidos são esta quinta-feira apresentados ao Tribunal Judicial de Faro.