Rede regional vai ligar bibliotecas municipais do Algarve

Coordenação vai ser assegurada por três bibliotecários, eleitos de dois em dois anos.

Por Tiago Griff | 09:40

As bibliotecas de 15 municípios da região - só Aljezur é que não tem -, bem como a da Universidade do Algarve (UAlg), vão agora ficar ligadas através da Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve. Este projeto, apoiado pelas autarquias, vai permitir a partilha e otimização dos recursos para "a prestação de um serviço público de qualidade".



"É um compromisso de todos, à escala regional, para que o Algarve possa ter uma rede de bibliotecas que se articula entre si e não cada uma por si", assumiu Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira e da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), organismo que dinamizou o projeto.



A assinatura do protocolo realizou-se na Câmara de Olhão e contou com a presença dos restantes 14 autarcas e ainda do responsável da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.



A estrutura coordenadora desta rede vai ser assegurada por três bibliotecários, que vão ser eleitos de dois em dois anos. Segundo Jorge Botelho, este protocolo vai servir para a "melhoria da diversidade e qualidade dos serviços" e vai afetar não só as "comunidades residentes mas também quem vier passar férias à região".



É esperado que a rede contribua para o processo de modernização administrativa e também ajude à criação de projetos de cooperação entre bibliotecas para promover a identidade regional e desenvolver atividades de formação e de promoção das literacias e de cidadania.



"Pode servir para criar uma sociedade mais justa e mais competitiva", defendeu Paulo Águas, reitor da UAlg, lembrando o papel das bibliotecas na sua formação.