Entrou esta quarta-feira em vigor, após a publicação do decreto regulamentar, a reforma da estrutura superior das Forças Armadas, que reforça o comando do chefe do Estado-Maior-General, que é desde março o general Nunes da Fonseca.



Além da orgânica do EMGFA, com criação do estado-maior conjunto e reforço do Comando Conjunto para as Operações Militares, a legislação alterou ainda as orgânicas dos três ramos das Forças Armadas, “num modelo de organização modular e flexível, vocacionado para a inovação, modernização e transformação das Forças Armadas”.