Reformado abusava de sobrinho menor

Homem de 69 anos levava o sobrinho de 10 anos para casa e obrigava-o a atos sexuais.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 01:30

Um homem de 69 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Albufeira, por suspeitas de abusar sexualmente de um sobrinho menor. O pedófilo foi ouvido por um juiz e colocado em prisão preventiva até julgamento.



Os abusos, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, aconteceram quando a vítima tinha apenas 10 anos. O suspeito já foi funcionário de uma escola do concelho e atualmente está reformado. Morava no mesmo bairro do sobrinho, na cidade de Albufeira, e mostrava sempre muita disponibilidade perante a família da criança para tomar conta dela. Aproveitava esses momentos em que estava sozinho com o jovem menor para o levar para a sua casa, o local onde terão sido praticados os abusos de cariz sexual. Segundo foi possível apurar, em várias ocasiões, o pedófilo terá, alegadamente, sujeitado o sobrinho a diversas práticas sexuais.



Os crimes graves terão agora chegado ao conhecimento da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária após uma denúncia que desenvolveu diligências para confirmar as suspeitas. Os indícios terão sido considerados fortes, o que levou esta semana os investigadores a avançar com a identificação e detenção do suspeito.



O homem foi ouvido em primeiro interrogatório judicial por um juiz de instrução criminal do Tribunal de Albufeira, que determinou a aplicação da prisão preventiva, enquanto aguarda julgamento.