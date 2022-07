Registadas 9098 ocorrências desde dia 8 de julho, revela Proteção Civil

O comandante da Proteção Civil André Fernandes, fez na tarde desta quinta-feira um balanço sobre os incêndios que estão a afetar o território português. Desde o dia 8 de julho foram registadas 9098 ocorrências, sendo que nestas estiveram 33 mil operacionais apoiados por oito mil viaturas.Esta quinta-feira há um registo de 165 incêndios, mais quatro dos que foram registados na quarta-feira, segundo André Fernandes, sendo que até às 19h30 existiam 23 ocorrências ainda ativas envolvendo 2154 operacionais, 123 meios terrestres e 22 meios aéreos.Em declarações aos jornalistas, a Proteção civil explicou que Portugal mantém a mesma concentração horária de fogos, isto é, entre as 12h00 e as 17h00, sendo que durante a madrugada também se regista um grande número de ocorrências.O comandante da Proteção Civil referiu que as autoridades assistiram desde o dia 7 de julho, "184 feridos, sendo que quatro são feridos graves".Sobre a população, André Fernandes referiu que 872 pessoas foram retiradas das suas habitações ou aldeias.O comandante agradeceu ainda a "todos os que têm feito um esforço no teatro das operações" assim como às autarquias por fazerem o "seu papel e disponibilizarem meios perante esta situação".