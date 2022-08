'Rei dos catalisadores' volta a ser libertado após ser presente a tribunal

Os dois homens foram detidos na rua 25 de Julho pela Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão (Aldoar). No veículo tinham oito bidões vazios, mangueiras, máquinas rebarbadoras, pés de cabra, chaves falsas e macacos de automóveis, além de outras ferramentas.

Vítor Macedo, conhecido como o 'Rei dos Catalisadores', voltou esta terça-feira a ser libertado após ter sido ouvido por um juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.Segundo que o CM apurou, o arguido não prestou declarações e saiu em liberdade, sujeito apenas à medida de coação de termo de identidade e residência.O suspeito de 30 anos encontrava-se a ser julgado por crimes de furto, juntamente com outro outro homem de 46 anos, também suspeito dos mesmos crimes.O 'Rei dos Catalisadores' tem já cerca de 140 processos pendentes assim como o outro suspeito que teria já 27 processos.