O Tribunal da Relação de Lisboa absolveu um homem que tinha sido condenado a uma pena de multa (720 euros) por dar uma bofetada ao filho de 13 anos à frente dos colegas. Segundo o ‘Público’, a Relação entendeu que "a bofetada foi um castigo leve e proporcional à atitude desrespeitosa do filho".



O homem disse, no Tribunal do Montijo, que foi um ato isolado num "contexto de desespero" por não conseguir contactar o filho.